Modica. Il Castello dei Conti da domani illuminato dal tricolore

La Festa del 2 giugno è la festa della Repubblica e a Modica sarà celebrata con l’illuminazione del Castello dei Conti con il tricolore della bandiera italiana, per iniziativa dell’amministrazione comunale.

Da domani sera il simbolo storico della città vedrà una nuova luce per un periodo di una settimana grazie all’intervento dell’impresa Egea – energia del territorio di Modica che farà da sponsor all’evento che accumuna tutto il Paese.

Il 2 giugno del 1946, infatti, nasce la Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il referendum istituzionale svoltosi appunto nel 1946.

Il 2 e il 3 giugno di quell’anno, come ci ricorda la storia, si tenne un referendum istituzionale con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di stato – Monarchia o Repubblica – dare al paese. Vinsero i sostenitori della Repubblica.

La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani.