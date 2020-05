Strage di Capaci: lenzuoli bianchi e un flash mob uniranno l’Italia intera

Quella di oggi sarà una giornata vissuta in maniera diversa da tutte le altre a causa dell’emergenza coronavirus.

Covid-19 che però non ci priverà della forte emozione e del profondo dolore ricordando l’attentato di Capaci.

28 anni fa persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca ed i tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.

Quest’anno in memoria della strage di Capaci, l’Italia tutta si unisce con un flash mob : le persone si affacceranno ai balconi per esporre un lenzuolo bianco.

L’esposizione dei lenzuoli, che si richiama a una campagna della società civile lanciata dopo l’attentato del 1992, nasce grazie a un impulso della Fondazione Falcone e di #PalermochiamaItalia che hanno scelto uno slogan per riassumere il senso dell’iniziativa: «Il mio balcone è una piazza».

Quindi niente cortei, niente navi della legalità, niente manifestazioni in piazza ma un unico ed immenso corteo virtuale per non dimenticare Capaci in quel 23 Maggio del 1992 e dire il nostro no unanime ai tentacoli della piovra mafiosa.