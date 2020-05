Le modalità di accesso alla biblioteca comunale di Scicli

Dal 25 maggio l’accesso alla biblioteca comunale La Rocca di Scicli sarà consentito attraverso le seguenti modalità:

• Ingresso una persona per volta.

• Non sarà possibile accedere alle sale studio

• Non sarà possibile consultare i libri, scegliere direttamente i documenti per il prestito da scaffale; in ogni caso è precluso l’accesso diretto alle sale e agli scaffali.

• Il prestito interbibliotecario è interrotto quindi potranno essere richiesti solo i libri presenti nella nostra biblioteca.

• Va rispettata la norma, in tutti gli ambienti, di mantenere almeno un metro di distanza tra le persone presenti.

• E’ possibile prenotare da casa i libri desiderati tramite mail o telefono; questo limiterà ulteriormente i tempi di permanenza nei locali.

• E’ possibile anche rinnovare ripetutamente il prestito, con le stesse modalità.

• È attivo il servizio di assistenza bibliografica online, prenotazione libri, informazione sui servizi, consigli di lettura attraverso mail o telefono.

• Esclusivamente in orario di apertura, al fine di facilitare chi deve solo restituire, viene posta all’ingresso una cassetta dove riporre i libri che dovranno essere contenuti preferibilmente in una busta col nome dell’utente, numero di volumi e data di consegna.

• E’ necessario telefonare prima allo 0932/842468 o scrivere tramite mail a biblioteca@comune.scicli.rg.it per fissare un appuntamento, onde evitare assembramenti di persone nelle sale d’attesa.

• E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherina ed igienizzare le mani all’ingresso.

I libri in rientro saranno sanificati lasciandoli 9 giorni da parte prima di riporli a scaffale e renderli disponibili al prestito, come consigliano le linee guida ministeriali.

Raccomandiamo inoltre agli utenti di

• maneggiare i libri solo dopo aver pulito e disinfettato le mani;

• non inumidire le dita con la saliva per voltare le pagine;

• non tossire né sternutire sui libri;

Nel rispetto della vostra e nostra sicurezza, vi chiediamo di prestare la massima attenzione alle misure di prevenzione raccomandate.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Dal lunedì al venerdì dalle 09,30 alle 12,30.