L’Amministrazione incontra i ristoratori di Marina di Ragusa

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassi, il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra, l’assessore alla polizia municipale e turismo Ciccio Barone, l’assessore allo sport e frazioni Eugenia Spata, il comandante della Municipale Giuseppe Puglisi , il consigliere comunale Sergio Schininá ed i rappresentanti della Consulta, hanno incontrato nel pomeriggio di oggi presso la delegazione di Marina di Ragusa i titolari delle attività di ristorazione e somministrazione per rispondere alle loro domande e chiarire norme e responsabilità.

“E’ stato – dichiara il sindaco Cassì – un incontro utile anche ad avviare un confronto sull’introduzione di nuove regole per la raccolta dei rifiuti, così da ridurre il numero dei mastelli esposti in zone dove aumenterà l’utilizzo di suolo pubblico da parte dei locali. Diciamolo onestamente: a violare le regole cercando escamotage si fa presto, ma Ragusa deve continuare a distinguersi anche in questo, con la ragionevolezza di chi controlla, degli esercenti e dei clienti: è con l’impegno di tutti che abbiamo tenuto basso il numero dei contagi. Adesso dobbiamo ripartire e lo faremo applicando lo stesso buon senso che chiediamo. La crisi sanitaria ed economia è un problema di tutti e tutti possiamo aggravarla oppure collaborare insieme a risolverla. Sostenere la ripartenza vuol dire anche vivere momenti come quello di oggi alla Delegazione di Marina di Ragusa”.