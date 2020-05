Pensieri e parole…di Michele Giardina

La leprenellaluna pensava che quello di Renzi fosse amore ed invece era un calesse carico di odio per gli avversari politici, di mercanzie varie e di trenta denari. Renzi? Uno di quelli che Giorgio La Pira, mio illustre concittadino, avrebbe cacciato fuori dal tempio. Ecco spiegato l’ironia “odio … ergo sum” che lei, leprenellaluna, ha fatto finta di non cogliere. A proposito di citazioni, le ricordo che chiamare in causa Giorgio La Pira senza conoscere bene il suo pensiero, è sconveniente e irriguardoso.

Stessa raccomandazione per chi parla di Giovanni Falcone, senza avere letto e ripassato bene la sua storia di grande servitore dello Stato.

Buongiorno Giorgio La Pira. Buongiorno Giovanni Falcone. Buongiorno a lei, gentile e grigia leprenellaluna.

Si potrebbe trattare anche di un lui, ma penso si tratti di una lei. Misteriosa e sotto certi aspetti inquietante la categoria degli anonimi… Pace e bene a tutti, naturalmente.