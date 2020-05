Ivan Cappello live da Modica per aiutare l’ospedale Maggiore

Un’iniziativa davvero lodevole ha caratterizzato l’ultima domenica di lockdown a Modica. Un evento “virtuale” ha accompagnato le ultime ore prima della ripartenza, sulle note della musica di Ivan Cappello, che ha eseguito un fantastico set musicale dalla torre del Castello dei Conti di Modica in diretta su facebook per raccogliere fondi destinati all’ospedale Maggiore di Modica. In tanti hanno partecipato virtualmente sui sociale, tra lo stupore e la consapevolezza che non è ancora tutto finito. Il dj ha creato anche una sezione a parte sul proprio sito per poter donare tramite bonifico all’iban destinato alle donazione del maggiore.

“Un’ iniziativa molto particolare che nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi per la lotta contro il COVID-19. Tutte le donazioni saranno interamente e direttamente devolute all’Ospedale Maggiore di Modica.

Attraverso questa performance abbiamo voluto lanciare un appello ai tanti artisti, etichette, locali, produttori e a tutti gli addetti del mondo della musica, con l’invito ad unirsi a noi, e utilizzare questo link per raccogliere più fondi possibili:

http://www.ivancappello.com/donazioni/ Il progetto “Ivan Cappello – Live per Modica” ha scritto il DJ sui social, ha riscosso un grande successo grazie anche alle fantastiche immagini e riprese delle bellezze artistiche e architettoniche di una città, Modica, che riesce sempre a stupirti e a stupire anche a coloro che la conoscono.