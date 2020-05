Nel giorno della ripartenza per le attività commerciali, una buona notizia arriva dall’Ospedale Maggiore di Modica, centro Hub Covid-19. Oggi è stato dimesso il gemello di Varese che a suo tempo era stato ricoverato assieme al fratello che, invece, non ce l’aveva fatta lo scorso mese di aprile. I due, arrivati dal Nord, erano ospiti di alcuni parenti a Marina di Ragusa. Dopo essere risultato negativo al tampone, adesso la fase successiva: il trasferimento a Scicli nel reparto di riabilitazione. Le condizioni sono buone. Ad oggi il numero dei ricoverati presso il nosocomio di Via Aldo Moro è di tre persone in malattie infettive, nessuno in terapia intensiva.

Intanto, il numero dei tamponi effettuati in provincia sale a 7298 di cui: negativi 7140; test positivi, dall’inizio della pandemia, 145.

Test in corso 67, test in programma 124.

Il numero dei soggetti positivi, dall’inizio della pandemia, è di 90.