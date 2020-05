Vigilia Fase 2. Il bilancio del Sindaco di Modica Ignazio Abbate

Alla vigilia della tanto attesa Fase 2, per il Sindaco di Modica Ignazio Abbate è tempo di bilanci.

Sono stati 2 mesi e mezzo di sofferenza, lacrime, sacrifici, alienazione, dichiara Abbate. Abbiamo cercato di stare il più vicino possibile a tutti i cittadini con misure pensate per alleviare le loro sofferenze. Di contro i modicani hanno risposto con grande senso di responsabilità risultando tra i più virtuosi in Italia.

Complimenti a loro, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori sanitari per lo splendido lavoro fatto

Da domani, conclude il Primo Cittadino di Modica, si ricomincia con prudenza e rispetto delle regole, solo così il periodo che abbiamo vissuto potrà essere archiviato e passato alla storia.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2560857640897802&id=100009207742431