Il Comune di Modica non ha versato le rate dovute a Scicli nell’ambito del Piano di Rientro dei debiti per il conferimento dei rifiuti nella discarica di San Biagio.

E per questo l’amministrazione sciclitana ha annunciato, in una lettera scritta dal sindaco Enzo Giannone e dal responsabile del servizio finanziario Maria Grazia Galanti, al sindaco di Modica, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa rispetto all’atto di transazione firmato nel 2015 tra i due Enti.

In particolare, Modica non ha versato la rata di 709 mila euro in scadenza il 30 giugno 2019; non ha pagato la rata di 400 mila euro in scadenza il 2 gennaio 2020; non ha pagato gli interessi di mora relativi ai due ratei, né gli interessi del rateo di 800 mila euro scaduto il 30 giugno 2017 e del rateo di 709 mila euro scaduto il 30 giugno 2018.

La giunta di Scicli, spiegano il sindaco e l’assessore al bilancio Ignazio Fiorilla, qualora tali spettanze non saranno saldate entro il prossimo 15 giugno, si avvarrà della clausola risolutiva espressa attivando le azioni di risarcimento per inadempimento.