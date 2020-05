Debiti e ratei con Scicli. Il Sindaco di Modica fa chiarezza

In riferimento alla notizia pubblicata oggi sui giornali on line su iniziativa del Comune di Scicli secondo la quale il Comune di Modica non ha versato le rate dovute nell’ambito del Piano di rientro dei debiti per il conferimento dei rifiuti nella discarica di San Biagio e che per tale ragione l’amministrazione scillitana ha annunciato, in una lettera scritta dal sindaco Enzo Giannone e dal responsabile del servizio finanziario Maria Grazia Galanti, al sindaco di Modica, che intende avvalersi della clausola risolutiva rispetto all’atto di transazione firmato nel 2015 tra i due Enti, la replica del Comune di Modica non si fa attendere.

Stamani, infatti, il segretario generale dell’Ente nella qualità di responsabile PO del settore finanziario ha inviato una nota al Sindaco del Comune di Scicli, all’assessore al Bilancio, al Responsabile del Servizio Finanziario e alla dott.ssa Grazia Maria Galanti nella quale si legge:

“Con riferimento alla transazione tra i nostri Enti di cui alla deliberazione della Commissione straordinaria con funzione di G.M. n. 57 del 03.09.2015, fermo restando l’avvenuto pagamento delle rate antecedenti all’anno 2019 e il pagamento di un acconto di € 400.000,00 relativo alla rata dell’anno 2019, come già anticipato per le vie brevi alla dott.ssa Galanti, questo Ente ha inteso che fosse corretto quantificare il saldo di tale rata scomputando dallo stesso le somme che il Comune di Modica quale Capofila del Distretto Socio Sanitario n.45, anticipa per i costi di gestione del servizio Asilo Nido del Comune di Scicli.

In occasione di tale chiarimento telefonico, avvenuto poco prima che scattassero le varie misure di sicurezza COVID-19, la dott.ssa Galanti comunicava l’intenzione e la volontà di un incontro per chiarimenti e quant’altro, anche presso la sede Municipale di Modica, a cui il Sindaco di Modica ha dato piena disponibilità, ma che non si è mai svolta, dapprima per un rinvio richiesto dal Comune di Scicli per indisponibilità e successivamente per l’impossibilità determinatasi a seguito dell’emergenza COVID-19.

Al fine di voler comunque definire la fattispecie ed evitare fraintendimenti, si precisa che questo Ente, nella predetta qualità ha anticipato e continua ad anticipare le somme relative alla suddetta gestione dell’Asilo Nido comunale di Scicli, pari ad € 18.130,00 mensili, a decorrere dal mese di settembre, nonché le ulteriori spese per l’assistenza agli anziani, per cui non ha ancora ricevuto alcuna provvista da parte del Ministero e sta quindi anticipando le relative somme, che sono largamente superiori a quanto il Comune di Scicli vanta ancora quale saldo della V rata della transazione, relativa all’anno 2019, senza dimenticare le somme da riversare per il servizio CUC di Modica, che negli ultimi anni ha fornito un prezioso supporto anche al Comune di Scicli.

Posto quanto sopra e ribadita la totale disponibilità ad effettuare prontamente ogni necessario conteggio, per chiudere ogni discussione in ordine alla suddetta V rata della transazione, si dovrebbe conseguentemente valutare anche l’opportunità che il Comune di Modica continui ad anticipare spese a favore di altri Enti, fra cui il Comune di Scicli, che non tengono conto di ciò quando vantano solo le relative spettanze con urgenza.”

“La nota del sindaco di Scicli, commenta il sindaco di Modica Ignazio Abbate, mi inquieta e mi rammarica nello stesso tempo. Abbiamo attenzionato, avendone piena cura, le esigenze e gli interessi dell’ente sciclitano come se si fosse trattato del Comune di Modica. Ne sono dimostrazione gli sforzi e i sacrifici fatti nel corso di questi anni non solo in termini di devoluzione delle somme ma anche di quelle anticipazioni che sono state fatte per servizi essenziali che hanno riguardato il Comune di Scicli.

È utile ricordare in questa sede che questa amministrazione sta fronteggiando e onorando debiti che non gli appartengono. Quello per l’uso della discarica di San Biagio risale al 2005 e quindi ad altra amministrazione della città e sul quale abbiamo concretizzato una transazione che intendiamo onorare nel migliore dei modi, pronti comunque a dialogare con il collega di Scicli per fare il punto della situazione.”