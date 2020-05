Protesta Enrico Rizzi, Influencer per i Diritti degli Animali, per l’uccisione di una mucca imbizzarrita a Ragusa. Rizzo si rivolge ai suoi 200 mila followers, definendo “scena da far west” quando accaduto e minaccia denunce penali per la vicenda. “Presenti anche i veterinari dell’Asp – dice – ma nessuno ha pensato di spararle un anestetico”.