Contrasto al Bullismo, approvata norma in V Commissione ARS

Si è appena conclusa l’odierna seduta della V Commissione (Cultura, Formazione e Lavoro), di cui è componente il parlamentare del Partito Democratico on. Nello Dipasquale ed è stato esitato positivamente il disegno di legge “Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione”.

“La Commissione, sull’argomento – dichiara Dipasquale – a dicembre dello scorso anno aveva individuato come disegno di legge pilota il 239, presentato dai parlamentari del PD. Si è proceduto accorpando a questo altri ddl presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Da allora ci sono stati diversi passaggi, che ho potuto seguire costantemente, comprese le audizioni delle parti interessate, soprattutto esponenti dell’associazionismo che si occupa del contrasto a questo fenomeno grave e diffuso. Ringrazio l’on. Sammartino, presidente della Commissione V, per avermi indicato come relatore della legge e tutti i membri per aver portato il proprio contributo alla stesura finale del testo legislativo. Spero che la norma possa approdare presto all’Assemblea Regionale Siciliana per la sua definitiva approvazione”.

“Nel ddl che arriverà in Aula – aggiunge Dipasquale – sono previsti vari interventi tra i quali l’istituzione di campagne di sensibilizzazione e di informazione per il contrasto al fenomeno, la promozione di iniziative culturali sui temi della legalità e del rispetto reciproco. Inoltre – conclude – si prevedono percorsi di assistenza alle vittime attraverso psicologi ed esperti e con il supporto di associazioni e istituzioni attive nei territori”