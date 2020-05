Stabilizzazione Oss, le rassicurazioni della Lega Ragusa

La coordinatrice regionale di “Io sono Oss” Sicilia, Natasha Pisana, dopo avere sollecitato la stabilizzazione della categoria, facendo riferimento alla regolarizzazione degli aspetti procedurali presso l’Asp 7 di Ragusa, risalenti al lontano 2009, allo scopo di assicurare una continuità lavorativa alle suddette figure professionali, ringrazia il deputato nazionale della Lega, on. Nino Minardo, e il commissario cittadino della Lega Ragusa, Massimo Iannucci, per l’interlocuzione finalizzata a trovare una soluzione alla fase vertenziale. Le procedure su cui la Regione è chiamata ad accelerare l’iter con urgenza riguardano la stabilizzazione oltre al raggruppamento dei 36 mesi della legge Madia per il vecchio precariato settoriale. “In questo modo – ha spiegato Pisana – si deve dare la concreta possibilità ad altri Oss di potere finalmente lavorare”. Sulla scorta delle delucidazioni ricevute, il parlamentare nazionale si è già attivato nel tentativo di garantire il completamento dell’iter e far sì che la graduatoria ormai datata possa essere stabilizzata al più presto. L’on. Minardo ha fornito rassicurazioni sul fatto che una categoria che in un momento storico così particolare sta fornendo un contributo determinante possa ricevere le opportune garanzie rispetto al futuro professionale da percorrere. “Nell’interlocuzione con la coordinatrice Pisana – aggiunge il commissario Iannucci – è stato possibile verificare quali sono i margini di intervento della politica. E abbiamo assicurato tutto il nostro interessamento affinché si possa arrivare a tagliare il traguardo. Non ci sono dubbi sul fatto che si debba valutare come l’impegno degli operatori sanitari in questo momento sia stato totale. Ed è opportuno che si valuti come assicurare loro un riconoscimento tangibile legato alle garanzie occupazionali che da anni attendono di ottenere”.