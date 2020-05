Video in onore del personale dell’Ospedale Maggiore di Modica

Un video è stato pubblicato in queste ore su YouTube e sui vari social memoria del personale che opera all’Ospedale Maggiore di Modica. Il duo musicale Y Guisar, Guido Cicero e Saro Cannizzaro, sono gli autori. Immagini e video molto suggestivi ed emozionanti “entrano” all’interno del nosocomio, hub Hospital, in questo particolare momento in cui si lotta contro il Coronavirus, con colonna sonora la bellissima canzone di Franco Battiato “La cura”.