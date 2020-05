I mercati contadini nel cortile dei Salesiani

Con la fase due in diverse zone della Città di Modica stanno ripartendo anche diverse attività, tra queste anche i Mercati contadini, che da anni in diverse zone della città propongono prodotti biologici e a km0.

Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, alla vigilia dell’inizio della fase due aveva dichiarato: “I venditori ambulanti di generi alimentari potranno ritornare in attività il martedì e il giovedì all’interno del piazzale dello stadio Caitina con ingressi contingentati e rispetto delle norme sanitarie. Il sabato ci sarà un terzo appuntamento ma riservato esclusivamente ai mercati contadini che si terrà nel parcheggio coperto di Viale Medaglie d’Oro”.

Sabato pomeriggio il Sindaco di Modica, su suoi canali social, ha annunciato che i mercati contadini tornano anche nella parte alta della città. Infatti, dopo un’intesa con i Salesiani, sarà possibile avere i mercatini a Modica Alta.

I Salesiani hanno messo a disposizione il cortile interno dell’Istituto, per garantire la presenza dei mercati in piena sicurezza per i venditori e i fruitori.

Il cortile interno dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio, permette di poter controllare facilmente gli accessi e di garantire anche la distanza di sicurezza, prevista per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

L’amministrazione comunale ha trovato la massima disponibilità della Comunità Salesiana modicana, che ha voluto rendersi vicino alla cittadinanza, mettendo a disposizione gratuitamente il cortile, ed essere così vicino a quanti abitano il quartiere e poter usufruire del servizio merceologico.

L’accesso della Parrocchia, in occasione della giornata dedicata ai mercati contadini, sarà garantito dall’accesso laterale in Via Garofalo.

Il cortile da tutti usato come luogo di incontro e di gioco, tornerà ad essere usato dopo il lungo lockdown dovuto all’emergenza coronavirus.