Modica, Carpentieri nuovo presidente dell’IACP Ragusa

Il modicano Mommo Carpentieri è stato nominato presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa.

Nominati, infatti, i nuovi vertici di sette Iacp su dieci. A Catania il presidente è Angelo Sicali, già vicepresidente della Provincia di Catania e componente dell’ufficio gabinetto di Musumeci. Ad Acireale Mauro Scaccianoce, Acireale, presidente della fondazione dell’Ordine degli ingegneri di Catania. A Ragusa nominato, appunto, Girolamo Carpentieri, imprenditore ed editore, vicino alla Lega. A Siracusa Mariaelisa Mancarella, vicina ai Popolari, Michelangelo Agrò a Caltanissetta, a Enna l’ingegnere Vitale, a Messina l’avvocato Mazzù, proposto da Forza Italia. I vertici di Palermo, Trapani e Agrigento restano da nominare.

Carpentieri ha un’esperienza notevole in campo politico. E’ stato vice presidente e assessore provinciale, presidente del dismesso Ente Provinciale per il turismo, più volte assessore comunale. In atto è consigliere comunale di opposizione ed avrà 30 giorni di tempo per dimettersi visto che le due cariche sono incompatibili. Al suo posto dovrebbe subentrare l’avvocato Fabio Borrometi.