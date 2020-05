Molti di voi mi stanno chiedendo se domenica è possibile andare a Marina o a Maganuco.

Fermo restando, afferma il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, che il lungomare e le piazze rimangono interdette al transito pedonale per scoraggiare gli assembramenti, vi riporto quanto stabilisce l’ultima ordinanza del Presidente Musumeci dello scorso 30 aprile:

L’Art. 6 dice che “sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi”.

Però la stessa ordinanza all’articolo 8 dice che “è consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. 7 pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio”.

Quindi, cercando di interpretare l’ordinanza, domenica è vietato trascorrere la giornata o trasferirsi presso la propria abitazione a mare ma è consentita l’attività fisica in qualsiasi luogo non interdetto al transito. Chiarito questo punto, conclude Abbate, mi voglio appellare al buon senso di ognuno di noi, cerchiamo di non rovinare tutto quello che abbiamo fatto in due pesi per qualche ora passata all’aperto. Vi ricordo che è fatto obbligo portare con se la mascherina anche se fatta “artigianalmente”.

In caso di eccessivo affollamento sarò costretto ad interdire al transito pedonale anche gli altri spazi comuni delle nostre frazioni balneari