Covid. Salgono a 6074 i tamponi. Aumenta il numero di negativi

Cresce notevolmente il numero dei tamponi che l’Asp di Ragusa sta effettuando in tutta la provincia di Ragusa.

Ad oggi, infatti, il numero è di 6074.

Intanto cresce il numero dei tamponi con esito negativo siamo a quota 5721 Un dato che rassicura.

I test positivi, dall’inizio dell’emergenza, sono 132, quelli in analisi in corso sono 75.

I tamponi, attualmente, in programmazione sono 270.

Le squadre del Dipartimento di Prevenzione preposte all’effettuazione dei tamponi lavorano a un ritmo davvero incessante.

La situazione in ospedale a Modica non ha subito variazioni rispetto a giorni scorsi: tre i ricoverati in Malattie Infettive. Si registra un miglioramento dello stato di salute dei suddetti pazienti.