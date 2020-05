Dimesso dall’ospedale il nostro direttore Pisana

E’ stato dimesso dall’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, il nostro direttore responsabile, Domenico Pisana, che giorni fa era stato colpito, improvvisamente, da malore, mentre da casa era impegnato on line in un consiglio d’istituto(è docente presso il Liceo Scientifico). Pisana, dunque, è potuto rientrare per la convalescenza, nella propria abitazione e ritrovare l’affetto della sua famiglia. Numerosi in questi giorni gli attestati di stima ed anche la ricerca di notizie sullo stato di salute che sono giunte in redazione.

Tutto lo staff di RTMnews, la direzione sono felici del rientro e del miglioramento delle condizioni di salute del prof. Pisana.