Soluzioni calcio: il pensiero del Presidente del Ragusa

“Oggi la reale priorità è la salute di tutti. Ma nessuno, tra quelli che gestiscono il sistema calcio, ha avanzato una proposta su come lo stesso potrà essere riformulato. Sembra che l’unico interesse sia quello di individuare le soluzioni per proseguire. Quando sappiamo che, soprattutto nel calcio dilettantistico, questa strada è, al momento, improponibile”. Lo ha detto l’allenatore dell’Asd Ragusa Calcio 1949, Alessandro Settineri, che ha partecipato a una trasmissione, attraverso la modalità della conference call, promossa da Nebrodi in campo, condotta dal giornalista Fabio Todaro, con la partecipazione di altri tecnici del girone B del campionato di Eccellenza: Orazio Trombatore per il Rosolini; Ciccio Di Gaetano per il Palazzolo; Saverio Rapisarda per il Giarre. “Lo sport è fatto di obiettivi, lo sappiamo – ha aggiunto Settineri – e tutti abbiamo interesse a proseguire, a misurarci sul campo. Ma se questo significa forzare una situazione che, a tutti gli effetti, risulta ingestibile già nei campionati professionistici, allora mi chiedo che senso abbia intestardirsi su determinate scelte”. Tra le ipotesi ventilate, quella di fare ripartire i campionati a settembre-ottobre, allo scopo di completare i play off e i play out. Poi qualche settimana di pausa e quindi ricominciare con la nuova stagione. “Tra gli altri problemi – continua Settineri – il fatto che la nostra, così come altre società nel girone B, conta sulla presenza di numerosi stranieri che hanno già raggiunto la loro sede di provenienza. Questi atleti sarebbero interessati a riprendere a settembre solo per giocare cinque partite? Ritengo di no. Bisogna, piuttosto, aspettare e concentrarci su altre decisioni che possano indirizzare davvero la nostra attenzione verso altri orizzonti. Già subito dopo il blocco dell’attività, avevo fermato i miei calciatori senza fornire loro programmi particolari perché non pensavo che si potesse ripartire in modo facile. E così in effetti è stato”.