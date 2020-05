Ispica, il “Curcio” studia la curva provinciale Covid

Studiare matematicamente la curva dei contagi COvid-19 in provincia di Ragusa. Un compito scolastico autentico per i ragazzi della 1c scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano Curcio”di Ispica. Coadiuvati dal docente di matematica Giorgio Gugliotta, i ragazzi procedono ogni giorno a studiare le curve dei contagi nazionali e internazionali e analizzanoil bollettino regionale della Siciliaal fine di redigere una curva provinciale che pubblicano sui social. Le curve costruite per punti su un piano cartesiano rappresentano l’andamento dei casi totali, dei contagiati, dei guariti e dei deceduti. Lo studio del grafico viene anche rapportato quotidianamente alle curve della situazione a Wuhan al momento del termine dell’emergenza per evidenziare la strada ancora da percorrere per giungere a zero contagi. I testi in inglese sono curati dai ragazzi coordinati della docente di lingua Sara Le Moli. A livello informatico la gestione del foglio di calcolo è coordinatacon il docente di informatica Pino Giudice. I grafici quotidiani sono il risultato finale del lavoro quotidiano dei quattro gruppi di studenti in cui è stata divisa la classe al fine di parcellizzare l’impegno di studio quotidiano del bollettino regionale, gestione del foglio di calcolo, inserimento dati, inserimento testi e divulgazione. Tutto il lavoro viene svolto ogni giorno dai ragazzi e dal docente mediante la piattaforma G-suite for education.Il bollettino quotidiano della provincia di Ragusa è consultabile sulla paginahttps://www.facebook.com/curcioispica/. “L’idea -spiega il docente Gugliotta- è nata dalla necessita di assegnare ai ragazzi compiti autentici, compiti di realtà, sulle funzioni, in questo periodo di isolamento e didattica a distanza”. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal dirigente scolastico Maurizio Franzò e dalla vicepreside Gabriella Bruno.