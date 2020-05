Pozzallo. L’Amministrazione si proietta nell’immediato futuro

L’Amministrazione comunale ha affrontato la pandemia da Covid-19 nel migliore dei modi possibili, pur dovendo affrontare situazioni peculiari pesanti.

Pozzallo, i cui cittadini lavorano in ogni parte del mondo, ha avuto ben 618 persone soggette ad obbligo di quarantena, una percentuale molto alta – se non addirittura la più alta d’Italia – se raffrontata alla popolazione residente.

Nonostante ciò, i casi di positività sono stati pochissimi e a tutt’oggi si sono addirittura azzerati.

Dal punto di vista del sostegno economico sono già state totalmente evase le richieste dei buoni spesa di generi alimentari e farmaceutici per le persone meno abbienti ed è partito in dato odierna un nuovo bando per replicare l’aiuto.

E’ in via di definizione, inoltre, l’avviso pubblico che metterà a disposizione delle attività economiche costrette alla serrata circa 500 mila euro, come contributo per la ripartenza.

Ma l’impegno dell’Amministrazione comunale non si è fermato soltanto ad affrontare l’emergenza, spingendosi ad affrontare anche la Fase 2 attraverso l’avvio di numerose opere pubbliche che potranno dare una boccata d’ossigeno all’economia.

Entro i mesi di maggio e giugno prenderanno il via le seguenti opere, finanziate dalla regione o dallo Stato, senza esborso alcuno dalle casse comunali:

Maggio

– Riapertura dei lavori di sistemazione del marciapiede del lungomare Raganzino per un importo di 82 mila euro;

– Riapertura dei lavori di arredo di Piazza San Pietro per un importo di 122 mila euro;

– Ristrutturazione della Villa Comunale per un importo di 500 mila euro;

– Asfalto delle strade per un importo di 100 mila euro;

– Progetto di videosorveglianza per un importo di 160 mila euro;

– Riapertura del cantiere di ristrutturazione di Villa Tedeschi per un importo di 1 milione di euro;

Giugno

– Riqualificazione del lungomare Raganzino 1° stralcio per un importo di 500 mila euro;

– Realizzazione del campetto polivalente di via Follerau per un importo di 570 mila euro;

– Adeguamento dello Stadio comunale con la realizzazione del terreno di gioco in erba sintetica per un importo di 721 mila euro.

L’attività dell’amministrazione comunale è proiettata quindi anche nell’immediato futuro, per rendere Pozzallo sempre più vivibile per i propri concittadini e appetibile ai turisti non appena terminerà l’attuale emergenza.