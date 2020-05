Incidente stradale autonomo domenica pomeriggio sulla Modica-Rosolini. Vittima è un 26enne modicano che ha perso, per cause in corso di aggiornamento il controllo della motocicletta enduro sulla quale viaggiava. Soccorso, è stato trasportato all’Ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricomposizione delle fratture a tibia e perone, poi ed stato trasferito a Catania, dove è ricoverato in prognosi riservata.