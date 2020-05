Pozzallo. Esce il nuovo singolo dei “Samizdat”

E’ uscito il nuovo singolo del gruppo pozzallese “Samizdat” dal titolo “Se cantare è una preghiera. La canzone è stata scritta dal cantante della band Alessandro Maiolino e arrangiata insieme ai musicisti del gruppo. La band, nata nel 1994 a Pozzallo, ha tradotto in musica i sentimenti di questi giorni terribili, unendo speranza, rabbia, dissenso e spiritualità.

In 26 anni di carriera hanno suonato in mezza Italia e pubblicato 9 album. Oltre ad essere autori delle loro canzoni, i Samizdat sono riconosciuti come Nomadi Cover Band, con la quale hanno condiviso valori e sentimenti del loro repertorio.

I Samizdat sono formati da quattro elementi:

Alessandro Maiolino – voce e tastiere

Vincenzo Partexano – chitarre

Peppe Leggio – Batteria

Biagio Martello – basso