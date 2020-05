Modica. Chiude lo storico barbiere del Quartiere Sacro Cuore

Dopo 50 anni di attività, chiude definitivamente la sala da barba di Bruno Iabichella, in Piazza Libertà a Modica. Lo annunciato lo stesso artigiano, 72 anni, in un post su Facebook. “A malincuore, comunico che in base alla situazione attuale che si sta vivendo, ho preso la decisione, a mio malgrado, di cessare l’attività di barbiere dopo ben mezzo secolo. Gli anni passano per tutti e per ricordare il bene e l’affetto che vi ho voluto, vi ringrazio immensamente di cuore..

Ciao dal più (ahimè) vecchio Ex Barbiere di Modica Sorda”.

nella foto Bruno Iabichella fa il cliente di Fabio Iabichella