Cantieri autostradali fra Rosolini e Modica in ripartenza

Con il 4 maggio inizia la fase 2 per diverse attività industriali e manifatturiere, tra questi il settore edilizia sia pubblica che privata. Sono in fase di ripartenza i cantieri sul tratto autostradale Siracusa-Gela, anche se ancora non sono tornati al lavoro tutte le maestranze.

Nel primo giorno della ripartenza, dopo il lockdown dell’8 marzo, i mezzi meccanici e gli operai dei tre blocchi di cantiere fra Rosolini e Modica sono ancora fermi. La Cosedil, la società che ha in appalto la costruzione del tratto autostradale A18, circa 20 km di percorso, sta predisponendo le misure di sicurezza anticovivd-19 adeguate, secondo quanto previsto dal protocollo realizzato dalle parti sociali con il MIT, così da garantire la massima sicurezza agli operatori.

La ripartenza a pieno regime degli operai e di tutte le maestranze è prevista in settimana, da stamani i tecnici sono a lavoro per redigere il piano di sicurezza. Un programma che prevede l’ingresso contingentato degli operai, dispositivi di sicurezza individuale e controlli delle temperatura. Dall’inizio dello stop dovuto al dilagare del Coronavirus, i 100 operai, presenti nei cantieri, tra indiretti e indotto, sono stati posti in cassa integrazione. Per la ripartenza si attendono anche gli operai fuori regione, che in questi giorni dovranno raggiungere la Sicilia. Nonostante la pandemia, sempre sulla Siracusa-Gela, dopo l’adeguamento del piano di sicurezza anti Coronavirus, non si sono fermati i lavori di completamento della bretella che collegherà lo svincolo di Noto e la strada provinciale 19 Noto-Pachino. Alcuni di questi lavori nei prossimi giorni saranno consegnati ai cittadini.