Buone notizie per il giovane di Gela ricoverato per positività al Covid-19 circa un mese al Maggiore. Dopo un primo ricovero in Terapia intensiva e successivamente nel reparto di malattie Infettive, ora sta bene. I suoi tamponi sono risultati negativi. Il giovane è stato accompagnato all’uscita dell’ospedale dal primario e da alcuni operatori che lo hanno salutato affettuosamente.