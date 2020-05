“ Lo scorso 15 aprile avevamo manifestato l’esigenza che ci si potesse dare da fare

per riaprire, rispettando le dovute precauzioni, il distanziamento sociale e le misure di sicurezza, il cimitero cittadino. Ieri sera è arrivata la notizia dell’ordinanza

predisposta dal governatore Musumeci che, in vigore dal 4 al 17 maggio, annuncia la possibilità di accedere al cimitero e di acquistare fiori e piante per i propri cari

defunti. Quindi, da lunedì, sarà possibile accedere anche al cimitero comunale di

contrada Cappellaris a Vittoria”. Lo dicono il presidente del Movimento politico

Sviluppo Ibleo, Andrea La Rosa, e il commissario cittadino della Lega, Stefano Frasca, che, assieme ad altre tre associazioni, Idea Impresa, Vittoria Popolare e Area Iblea, avevano sollecitato a gran voce la possibilità per i cittadini vittoriesi di recarsi al cimitero comunale per onorare i propri cari defunti. “Anche la nostra interlocuzione, quella soprattutto di Mpsi e Lega, avviata con il governatore – continuano La Rosa e Frasca – è servita a fornire il proprio contributo per consentire di avere una idea ancora più chiara sulle esigenze esistenti. Tra l’altro, con la riapertura del cimitero, si consentirebbe di potere operare anche agli operatori del settore florovivaistico già fortemente provati da questa condizione di grave precarietà. Ci corre l’obbligo,

quindi, di ringraziare il presidente Musumeci per avere dato ascolto alle

sollecitazioni provenienti in tal senso. Adesso tocca a noi, come collettività, fare la nostra parte affinché si rispettino il più possibile, anche attraverso l’utilizzo di

dispositivi di protezione individuale, le prescrizioni necessarie per limitare i contagi.

Rivolgiamo un appello alla Commissione straordinaria affinché si attivino tutti i

provvedimenti necessari per garantire, già da lunedì, la riapertura del sito.

Ricordiamo che l’emergenza non è ancora finita e che risulta indispensabile

osservare tutte quelle indicazioni utili per evitare l’acuirsi delle problematiche con

cui, giocoforza, abbiamo imparato a confrontarci in queste ultime settimane”.