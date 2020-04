Minardo: Altri 100 migranti in arrivo a Pozzallo. Inconcepibile

Altri 100 migranti nordafricani, arrivati autonomamente in un barcone stracarico fino a Lampedusa, sono destinati al trasferimento a Pozzallo!

In una fase di spaventosa emergenza sanitaria ancora in corso e con davanti un percorso lunghissimo e pieno di incognite (perché la crisi è strutturale e senza precedenti) è un fatto e non un’opinione che non vi sia in Sicilia la possibilità di destinare tempo, impegno e risorse al problema dell’immigrazione irregolare e degli sbarchi. Ma il governo nazionale continua a ignorare le sollecitazioni della Lega e, mi permetto di aggiungere, di chiunque abbia un po’ di buon senso: così non si può più andare avanti! L’arrivo a Pozzallo di altri 100 migranti extracomunitari non è tollerabile perché va contro ogni logica di controllo della pandemia e perché aggiunge problemi a problemi ai ragusani. Il NO è secco, senza appello, denuncia l’onorevole Nino Minardo. Il governo nazionale è già in clamoroso ritardo su parecchi aspetti che riguardano la gestione complessiva di questi ultimi due mesi, oggi sceglie di metterci il carico CONTRO la Sicilia e CONTRO la provincia di RAGUSA. La scelta dell’esecutivo di scaricare per l’ennesima volta sul nostro territorio le sue incertezze e le sue inadempienze, conclude Minardo, lascia increduli e rischia di generare nei nostri concittadini un malessere ancora più profondo e azzardoso.