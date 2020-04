Ragusa, Piani di zona. Sindacati chiedono rimodulazione risorse

Accogliendo la richiesta delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl ed Uil che sollecitavano un coordinamento in capo al Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa si è tenuta oggi una video riunione per affrontare la questione relativa alla rimodulazione dei piani di zona 2013-2015 nei tre distretti socio-assistenziali di Ragusa, Modica e Vittoria e all’implementazione 2013-15.

Il Commissario straordinario Salvatore Piazza ha preso atto delle istanze ribadite nel corso della video riunione dai segretari generali della Cisl Venera Carasi, della Cgil Giuseppe Scifo e della Uil Pensionati Giorgio Bandiera nonché di Gianna Di Martino della Ugl che hanno chiesto, vista la particolare emergenza economica che le fasce più deboli vivono, di rimodulare le somme ancora disponibili e di assegnare con immediatezza le risorse per far fronte alle situazioni di disagio di diverse famiglie durante questa pandemia.

Negli interventi degli amministratori (dal vice sindaco di Scicli Caterina Riccotti, al sindaco di Giarratana Bartolo Giaquinta, al sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone, al sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano e all’assessore ai Servizi sociali del comune di Ispica Mary Ignaccolo) è emersa l’esigenza che si faccia il punto nei vari distretti delle risorse disponibili e si solleciti la Regione siciliana ad accreditare ai tre distretti le somme riguardante la terza annualità dell’implementazione 2013-2015 e che soprattutto la rimodulazione delle somme disponibili sia fatta senza creare intoppi burocratici ma si proceda con iter snelli e celeri. “Purtroppo – ha detto il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta – dalla Regione siciliana arrivano una serie di linee di guida per la gestione dei voucher per le necessità alimentari delle famiglie di non facile attuazione ed è pertanto auspicabile che ci sia invece snellezza e operatività per questa fase di emergenza”.

Il Commissario Piazza ha chiuso la video riunione con l’impegno di aggiornarla ai prossimi giorni dopo che i singoli distretti terranno riunioni specifiche in modo da avere il quadro completo delle risorse disponibili ed avviare così un’interlocuzione con l’assessore regionale alla Famiglia.