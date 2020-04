Pozzallo. Comune a fianco operatori turistici e commerciali

Nella giornata di eri si è svolto un proficuo e costruttivo incontro tra i rappresentanti degli operatori commerciali e turistici ed il Sindaco della città di Pozzallo, Roberto Ammatuna.

Tutte le problematiche affrontate sono state condivise dall’Amministrazione Comunale che non ha mancato occasione per esprimere la propria vicinanza ed il proprio sostegno dinanzi ad una delle crisi economiche più dure dal dopoguerra ad oggi.

Il Comune di Pozzallo – afferma il Sindaco Roberto Ammatuna – ha già provveduto a stanziare una cifra pressoché pari a 500.000,00 euro; siamo consapevoli – prosegue il Primo Cittadino – che tutto questo non basta e che sarà necessario che il Governo provveda a stanziare ulteriori somme in favore della categoria.

Per queste ragioni – conclude il Sindaco – ho accolto favorevolmente il gesto di consegna delle chiavi che tutti gli operatori del settore hanno, in senso simbolico, provveduto a consegnarmi nella giornata odierna.