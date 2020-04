Attivato Sistema Informativo Territoriale a Scicli

Nell’ambito di un processo che, ormai da anni, coinvolge sempre più Amministrazioni impegnate in un percorso di efficientamento della gestione dei dati, soprattutto di quelli territoriali, il Comune di Scicli, nel quadro delle proprie strategie di innovazione, ha adottato una piattaforma di servizi cartografici mapcloud. Si tratta di uno strumento ad alto contenuto tecnologico che supporterà l’Amministrazione nel monitoraggio delle attività urbanistiche, per una maggiore efficacia nella pianificazione territoriale, soprattutto in previsione dell’aggiornamento del PRG vigente.

“L’adozione di questa piattaforma costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa per la gestione dei dati cartografici attraverso l’erogazione di servizi territoriali all’intera Amministrazione, con particolare riferimento all’Ufficio Pianificazione Urbanistica che può elaborare e condividere in tempo reale dati e servizi -dichiarano il sindaco Enzo Giannone e l’assessore Viviana Pitrolo-.

L’iniziativa dell’Amministrazione di Scicli si colloca in quel processo di Trasparenza Amministrativa che permetterà anche a cittadini, tecnici e aziende, di poter consultare i temi cartografici del territorio comunale che costituiscono un patrimonio dell’intera Amministrazione che tutti gli uffici contribuiscono alla loro creazione e manutenzione”.