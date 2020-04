Prosegue la campagna di ascolto della Lega con le categorie produttive e i vertici regionali del partito. Ancora in corso la videoconferenza organizzata da Lega Sicilia Salvini Premier sulla

piattaforma zoom alla quale ha partecipato Matteo Salvini insieme al commissario regionale Sen.

Stefano Candiani. Un confronto utile con commercianti, artigiani, imprenditori agricoli ed edili,

viticultori, pescatori, rappresentanti delle categorie produttive regionali e provinciali, insieme ai

deputati regionali, quelli europei nonché sindaci, amministratori , consiglieri comunali e i

commissari provinciali e cittadini. Ognuno, afferma l’Onorevole Nino Minardo, ha avuto modo di rappresentare le grandi difficoltà che sta vivendo ogni settore e soprattutto del difficile avvio della fase due. Hanno partecipato oltre 230 persone che hanno avuto questa importante occasione per esporre critiche e proposte e dare la

possibilità al partito della Lega di elaborare proposte concrete ed efficaci per la ripresa economica a seguito dell’emergenza Covd-19. Non è stata tralasciata nessuna categoria; tutto il tessuto produttivo siciliano ha avuto modo di dare voce alle criticità di settore. Diversi settori sono

rappresentati anche per la provincia di Ragusa che ho inteso coinvolgere per esporre le difficoltà del

momento.

Matteo Salvini ha sottolineato il coraggio ed il buonsenso dei cittadini ma soprattutto di tanti lavoratori, imprenditori, ristoratori, commercianti, partite iva che non possono più aspettare e che hanno il diritto di riorganizzarsi così com’è emerso dalla videoconferenza di questo pomeriggio

dalla quale sono venute fuori indicazioni preziose su cui lavorare per il bene della Sicilia e dei

siciliani.