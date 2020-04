Paziente ricoverato a Modica. Interviene la Clinica

Dopo il ricovero a Modica, perchè affetto da coronavirus, del 70enne catanese, proveniente dalla Clinica del Mediterraneo di Ragusa dove si trovava per la riabilitazione dopo un intervento chirurgico eseguito a Catania, è l’amministratore unico della struttura sanitaria privata, Ippolito Caccamo, ad intervenire con una nota ufficiale. Questi annuncia che sono stati già sottoposti a tampone tutti i pazienti ancora ricoverati e tutto il personale. “In accordo con l’Asp Ragusa – spiega Caccamo – che ci ha fornito i kit per il tampone, abbiamo effettuato la procedura e ora attendiamo gli esiti. Abbiamo già adottato tutti i provvedimenti come da disposizioni. Abbiamo assunto tutte misure utili, dall’azzeramento delle visite, dotazione dei dispositivi personali, filtri agli ingressi e misurazione della temperatura corporea, percorsi differenziati”.