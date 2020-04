Modica piange un grande siciliano. La scomparsa di Francesco Lo Trovato,

pioniere della riabilitazione e fondatore dell’AIAS e del CSR

Oggi il grande cuore di un siciliano eccellente si è fermato. Modica piange il Fondatore prima dell’AIAS e poi del CSR, grande padre per migliaia di persone che la natura non ha reso fortunate e per tantissimi operatori che lavorano nei vari centri sparsi in Sicilia.

Con il Comune di Modica, afferma il Sindaco Abbate, ebbe nel tempo importanti relazioni fruttuose, frutto di accordi e di convenzioni, che portarono tra l’altro alla scelta di ubicare il KIKKI

Village (in nome del figlio Giovanni prematuramente scomparso) il complesso privo di barriere architettoniche in territorio di Modica.

Purtroppo le restrizioni che stiamo tutti vivendo, prosegue Abbate, non ci consentono di onorarne la memoria come la figura dell’ingegnere Francesco Lo Trovato avrebbe meritato come benefattore di quell’umanità fatta di persone diversamente abili e delle loro famiglie. A nome mio personale e dell’amministrazione, che mi onoro di rappresentare, giungano le più sentire condoglianze e il non formale cordoglio alla famiglia di questo illustre protagonista della solidarietà e del bene sociale.