RTM: “Forza Direttore Pisana, vinciamo insieme questa battaglia”

Un grave malore ha colpito ieri il nostro direttore responsabile, Domenico Pisana. Durante una lezione on line con i suoi studenti, Pisana si è sentito male ed è stato trasportato al Pronto Soccorso di Modica. Dopo i primi urgenti accertamenti è stato deciso di trasferirlo all’Ospedale Guzzardi, dove si trova, adesso, ricoverato. Stamattina le notizie sono state confortanti, in quanto Domenico Pisana era sveglio e lucido. Nelle prossime ore si saprà di più. Tutta la Redazione di Radiortm, l’amministrazione e lo staff si stringono attorno al proprio direttore responsabile e alla famiglia, sicuri che questa battaglia Domenico saprà vincerla, come ha sempre fatto, col calcio, con la musica, a scuola, nella cultura.

“FORZA DIRETTORE”.