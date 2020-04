Donate mascherine al Simt e ai 3 distretti sanitari iblei

Una vera gara di solidarietà, inarrestabile, sta investendo l’Asp di Ragusa. Tantissime le donazioni che stanno arrivando per fare sentire come il territorio sia accanto agli operatori sanitari che stanno dimostrando, in questa emergenza, un forte senso del dovere e nel contempo riuscendo a esprimere anche tanta carica umana nel prendersi cura dei pazienti e degli assistiti.

Samot Ragusa e Medi Care hanno consegnato, alla presenza dei direttori dei tre distretti sanitari: Giovanni Ragusa – distretto di Ragusa, Antonella Celestre – distretto di Modica e Giovanni Digiacomo – Distretto di Vittoria e del direttore del Simt, Giovanni Garozzo, una fornitura di mascherine KN95 parametrate e FFP3 certificate.

«È solo un modo per ringraziare e per donare il nostro sostegno, una dimostrazione tangibile nei confronti di un servizio sanitario, l’Asp di Ragusa, che sta affrontando questa emergenza con uno spirito davvero straordinario» – le parole che hanno accompagnato la donazione pronunciate dai rappresentanti delle due Organizzazioni, Antonio Campo, coordinatore sanitario, Samot Ragusa e Giuseppa Raniolo, presidente Medi Care.