Oggi a Freemusic MaxiB e Danti protagonisti del sabato di RTM

Ancora spazio interviste nell’appuntamento di oggi con Freemusic in compagnia di Luca Basile. Saranno due i momenti dedicati ad altrettanti artisti che sono in promozione con altrettanti interessanti progetti musicali.

Alle 18,30 Simona Napolitano intervisterà per noi MaxiB, rapper e speaker radiofonico che nel 2018 ha conquistato un Guinness dei primati per la trasmissione radiofonica più lunga al mondo (100 ore, 2 minuti e 28 secondi).

Alle 19.30 sarà la volta di Danti, rapper dei Two Fingerz e autore di molti successi della musica mainstream italiana che negli ultimi anni continua ad affermarsi anche grazie a importanti collaborazioni con diversi artisti della musica italiana.