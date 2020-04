Una nuova scuola a Donnalucata

Finanziato il rifacimento della scuola primaria di via Milizie appartenente all’istituto comprensivo “Elio Vittorini “ nella borgata di Donnalucata per un importo di 1.094.593,84 €.

Il progetto é stato redatto dall’ing. Antonino Iozzia Maddalieno, che ha lavorato in sinergia con l’ufficio tecnico comunale. Un risultato importante per il miglioramento e la sicurezza di un edificio strategico popolato da un alto numero di alunni che frequentano la struttura scolastica.

Il completamento dell’opera restituirà alla borgata un edificio completamente nuovo, adeguato alla normativa antisismica, accessibile a tutti, migliorata dal punto di vista dell’efficientamento energetico, con nuovi spazi per attività ludiche e ricreative. Gli spazi per la didattica e per il gioco, dove i nostri bambini crescono ed instaurano importanti relazioni, garantiranno alti standard che renderanno tutti gli ambienti funzionali, efficienti e confortevoli.

Insieme al progetto della scuola media Lipparini Micciché, la consistente opera di ristrutturazione della scuola di via Milizie rappresenta uno degli interventi pubblici su edilizia scolastica più importanti realizzati nel territorio Sciclitano.

“Una stagione di nuovi cantieri sta per prendere l’avvio. L’ufficio tecnico comunale guidato dall’ing. Andrea Pisani, si è speso con impegno per dotarsi di un nuovo parco progetti, per dare la possibilità a Scicli di intercettare importanti finanziamenti, investire sul nostro territorio per assicurare alti standard di servizi essenziali. Scicli inizia a raccogliere i frutti di questo lavoro.”, dichiara l’assessore Viviana Pitrolo.