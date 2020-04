Ulteriori aiuti per le imprese modicane: -70% su TARI e TOSAP

Alla luce dell’evolversi dell’emergenza sanitaria, sono stati pianificati ulteriori interventi a sostegno delle imprese che hanno dovuto chiudere a seguito dei provvedimenti ministeriali o che hanno visto la propria attività drasticamente ridotta dalle contingenze sanitarie del momento. In particolare l’ulteriore provvedimento riguarda sia la COSAP 2020 che la TARI 2020. Per quanto riguarda la tassa sull’occupazione del suolo pubblico, per le occupazioni permanenti come commercio itinerante, mercati settimanali e dehors la tariffa vigente per il 2020 è ridotta del 70%. Nel caso di pagamenti già effettuati il maggiore importo verrà scomputato nel 2021. Per la TARI sarà applicata la riduzione del 70% per gli immobili utilizzati per l’impresa sull’importo pagato TARI 2019 al netto delle eventuali altre agevolazioni. Quindi se un utente usufruisce già di una scontistica che è riservata a determinate categorie, questo provvedimento gli consente di risparmiare un ulteriore 70% sul netto che deve pagare. Anche qua nel caso di pagamenti già effettuati, verrà scomputata la somma maggiore versata sulla bolletta del prossimo anno. Accederanno ai benefici della TARI scontata tutti gli esercenti (commercio e artigianato) che non hanno già beneficiato del pagamento dei canoni di locazione. Le agevolazioni COSAP e TARI devono essere richieste dagli interessati presentando apposita istanza utilizzando esclusivamente il modello predisposto con il quale si attesta la sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Le istanze potranno essere presentate dal 27 aprile fino all’11 maggio 2020. La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente per PEC all’indirizzo protocollo.comune.modica@pec.it

Per informazioni è possibile rivolgersi, a partire dal 22 aprile, al numero di telefono 3313040652 dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 12:00

“Con questo provvedimento – dichiara il Sindaco – abbiamo voluto mettere in campo una misura concreta ed importante anche per quelle tipologie di imprese colpite dalla crisi che non hanno potuto partecipare al bando per il pagamento dei canoni di locazione. In particolare abbiamo voluto dare un ulteriore importante aiuto a tutte le categorie legate al commercio degli ambulanti e a tutto il mondo legato alle attività di ristorazione che hanno visto completamente annullata la loro attività lavorativa. Questi aiuti vanno a sommarsi a quelli già messi in campo per le famiglie (bonus spesa, canoni di affitto, sospensione pagamenti tasse comunali), le attività turistiche (70% sulla TARI e tassa di soggiorno) e le stesse attività commerciali ed artigiane (pagamento canoni di affitto). Giorno dopo giorno stiamo facendo tutto quanto è in nostro potere per aiutare i cittadini modicani a passare nel miglior modo possibile questo difficile momento”.

MODULO RICHIESTA AGEVOLA COVID