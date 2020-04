Il 2Born Festival rimandato. “Torneremo più forti di prima!”

“Torneremo più forti di prima” così l’organizzazione del 2Born Festival, evento che dallo scorso anno si svolge a Marina di Modica giorno 1 e 2 giungo, ha annunciato sul sito ufficiale e sui social network che il festival sarà rimandato a data da destinarsi. Tantissime le condivisioni e i messaggi da parte dei giovani che aspettavano questa data da quasi un anno. L’evento è stato rimandato a causa delle restrizioni relative all’epidemia Covid-19.

I social network nella serata di ieri sono stati riempiti dall’immagine proposta dall’organizzazione accompagnata dal seguente testo:

“Stiamo attraversando uno dei periodi storici più difficili di sempre, stiamo combattendo e stringendo i denti, non si sa ancora quando si potrà tornare alla normalità, ma sappiamo che ci sarà tempo per divertirci, nonostante ciò siamo costretti ad annunciarvi che il “2Born Festival 2020” verrà rimandato a seguito della circostanza e delle restrizioni attuate dal governo. Non sappiamo ancora a quando, ma non appena si tornerà alla normalità e verranno abolite le restrizioni dettate dal governo saremo lieti di festeggiare insieme a voi. Adesso è il momento di essere forti, di essere uniti e di pensare a chi combatte in trincea per noi e per la nostra salute.

Ringraziamo i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine e tutti coloro che ogni giorno lavorano per rendere questa situazione più leggera possibile per chi è malato o chi si trova a casa.

L’organizzazione del 2Born Festival è vicina a tutti gli organizzatori, dj, animatori, service e operatori che lavorano con gli eventi, e tutti i festival d’Italia che in queste ore stanno annunciando l’impossibilità di proseguire con i progetti. Nonostante ciò siamo sicuri che ne usciremo più forti di prima, ci rialzeremo e vinceremo insieme questa battaglia.

Tutti gli aggiornamenti saranno comunicati tramite le nostre pagine ufficiali e il nostro sito web www.2bornfestival.com

#TorneremoPiùFortiDiPrima

Vi ringraziamo

A presto”

Le parole hanno scosso gli animi di chi ha partecipato, invogliando a resistere e stringere i denti, nel rispetto di chi lavora ogni giorno per la salvaguardia della salute. Il pensiero è stato rivolto pure a tutti i colleghi e organizzatori che hanno dovuto rimandare altri eventi nel resto d’Italia, e a tutti gli operatori che si ritrovano sul lastrico per mancanza di lavoro dovuta al blocco totale di concerti ed eventi.