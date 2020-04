Bonus 600€. Csen Ragusa. Continuino istanze nello sport

Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, invita tutti gli operatori del mondo sportivo dell’area iblea che non l’hanno ancora fatto ad inviare le istanze relative al bonus di 600 euro nella piattaforma Sport e Salute, così come confermato

dallo stesso ministro Spadafora. “Le istanze – spiega Cassisi – devono continuare ad essere presentate. Le stesse, infatti, non si bloccano solo perché il ministero ha dichiarato che darà priorità alle domande provenienti da soggetti con redditi inferiori

ai 10.000 euro in quanto il governo nazionale sta comunque cercando di ottenere le risorse economiche per accontentare tutta la platea. E il fatto di potere ricevere le varie istanze fornirà al governo una idea chiara sul panorama esistente. Ma non solo.

Sembra che il Consiglio dei ministri sarà chiamato a riproporre questa misura per il mese di aprile, accogliendo, tra l’altro, tutti gli spunti interessanti che arrivano dagli operatori del mondo sportivo dilettantistico e di base, tra cui anche la questione riguardante l’affitto dei locali a privati. E’ allo studio, insomma, la definizione di un

sostegno economico per consentire agli operatori del mondo dello sport di superare questa fase difficile in attesa di una ripartenza che non si sa ancora che volto potrà avere. Per il momento, però, è importante gestire al meglio la fase esistente”.Il presidente Cassisi, inoltre, ricorda che, presso l’istituto per il credito sportivo, cominceranno a essere disponibili, nelle prossime ore, i fondi pari a cento milioni di

euro che potranno essere messi a disposizione delle società che ne faranno richiesta.

“E’ vero – continua il presidente provinciale Csen Ragusa – che stiamo parlando di risorse che andranno restituite ma è altrettanto vero che si tratta di un finanziamento a

tasso zero e che non servono particolari garanzie perché sarà lo Stato a farsene

garante. Saranno, di certo, stabiliti dei criteri di rientro molto flessibili per far sì che chiunque intenda accedere a questa agevolazione lo possa fare senza pensieri. Csen Ragusa, come sempre, è disponibile, attraverso i propri canali social, a fornire tutte le

indicazioni del caso agli associati, e non solo, che ne faranno richiesta per potere​ usufruire delle suddette agevolazioni. Csen, essendo il primo ente di promozione sportiva a livello nazionale e provinciale, in queste settimane è stato costantemente

vicino alle associazioni grazie a FiscoCsen con i suoi relatori tra cui il responsabile nazionale Francesco De Nardo, Paolo Rendina e Katia Arrighi. Un ringraziamento, dunque, agli esperti del pianeta Csen che si stanno spendendo per fornire consulenza

alle nostre associazioni in un momento così complicato. Così come è da ringraziare il

presidente nazionale Francesco Proietti per il grande apparato che ha messo in campo a sostegno delle varie realtà sportive esistenti su tutto il territorio nazionale”.