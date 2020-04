Covid-19. “Immuni” l’app per tracciamento contagi

L’app per il contenimento del contagio da Coronavirus è stata scelta :si chiamerà Immuni.

Il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ha firmato l’ordinanza con la quale si dispone di procedere alla stipula del contratto con la società Bending Spoons spa.Si tratta di una concessione gratuita della licenza che permetterà di utilizzare il software di contact tracing ; sarà un servizio senza alcun costo. Il sistema dovrebbe aiutare a gestire la Fase 2 della ripresa, quella di allentamento del lock down. L’app non sarà obbligatoria e funzionerà con il Bluetooth in grado di stimare con sufficiente precisione, circa 1 metro, la vicinanza tra le persone per rendere efficace l’avvertimento se si è venuti a contatto con una persona positiva al Covid – 19.

“Tra le oltre 300 proposte giunte al Ministero per l’innovazione, l’app Immuni è stata ritenuta più idonea, si legge nell’ordinanza, per la, sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto al virus, per la conformità al modello europeo e per le garanzie che offre per il rispetto alla privacy”.

Tra le regole dettate dall’Europa ci sono infatti garanzie dell’anonimato, niente geolocalizzazione, si a Bluetooth e volontarietà.

La sperimentazione avverrà in alcune regioni pilota e poi sarà estesa in tutta Italia con facoltà volontaria, ha spiegato Arcuri. L’auspicio è che vi sia un’adesione massiccia dei cittadini a supportare questo sistema che servirà ad evitare che si possa replicare la drammatica fase precedente.