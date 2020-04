Donate apparecchiature agli Ospedali di Modica e Ragusa

La solidarietà non si ferma, continuano le donazioni da parte di privati e aziende agli ospedali del territorio ibleo. Il Maggiore di Modica, COVID Hospital per il territorio ibleo, ha ricevuto dalla SIAM, l’azienda modicana che produce l’Acqua Santa Maria, 5 barelle chirurgiche utili per la degenza dei malati, il dono è stato fatto al fine di aumentare i posti letto nel reparto di terapia intensiva.

In questi giorni anche l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa ha ricevuto in dono apparecchiature per il laboratorio analisi dal valore di 45 mila euro. Queste due attrezzature sono una boccata d’ossigeno per il laboratorio, che con questi mezzi potrà processare molti più tamponi. I due macchinari donati sono utili per la diagnostica molecolare per il covid-19. Il dono è stato fatto dall’imprenditore sciclitano Mariano Patanè, titolare dell’azienda Dione.