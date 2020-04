Ragusa. Riattivati i due progetti del Servizio Civile Universale

Il Comune di Ragusa ha riattivato i due progetti “Ragusa Comunità sicura” e “Ragusa pratica di Comunità” che erano stati avviati nell’ambito del Servizio civile universale il 20 febbraio scorso e successivamente sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria.

“I 50 giovani coinvolti nei due progetti – dichiara l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono – contribuiranno alla gestione della straordinaria situazione di emergenza che il Paese sta affrontando, nel rispetto delle disposizioni del Governo ed in linea con i principi di precauzione e cautela che il contesto impone. E’ dovere delle istituzioni, degli enti e dei giovani operatori volontari che compongono il nostro sistema del servizio civile – afferma l’assessore Iacono – continuare ad assicurare, con responsabilità e consapevolezza, il contributo quotidiano a favore dei territori e delle comunità. In questi giorni, più che mai, i progetti di servizio civile rappresentano strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività e, sono certo, che i nostri giovani svolgeranno il loro servizio con senso di responsabilità e coinvolgimento”.

Il Comune di Ragusa con la riattivazione dei due progetti, ha anche sottoscritto un patto di collaborazione con l’Asp 7 di Ragusa per l’impiego di 15 giovani del Servizio Civile presso le strutture ospedaliere fino al mese di luglio 2020 mentre gli altri giovani saranno impegnati nella Protezione Civile comunale e in altri settori dell’Ente (Ambiente, Sanità, Servizi generali ).