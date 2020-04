La solidarietà dei tifosi del Modica calcio

I tifosi del Modica calcio hanno consegnato questa mattina al direttore sanitario dell’ospedale Maggiore di Modica, Piero Bonomo mascherine, occhiali protettivi e visiere. La donazione è stata portata avanti dai gruppi “Tradizione” e “Sostenitori”.

Essere stati ricevuti oggi dal Dottore Bonomo all’ospedale maggiore di Modica, – scrive un tifoso – è stata una grande emozione ancora più grande lo è stato ascoltare il suo discorso e man mano avvicinarsi a noi infermieri e dottori. Abbiamo donato visiere, occhiali protettivi e mascherine.. Oggi non ha importanza mettere in risalto i gruppi… Oggi è stata la Modica ultras e come dico sempre dietro quei giubbotti e quelle sciarpe c’è una grande AMiCIZIA quasi ventennale ormai… Un grazie a ferracolor nella persona di Giorgio spadaro, che ci ha aiutati in questa donazione. Il nostro grande augurio di poterci riabbracciare tutti presto in gradinata come piace a noi.

Forza Modica