La seconda vittima modicana del Covid-19, una 45enne di Montesano

Sembrano essere rimasti pochi dubbi sui motivi che hanno portato al decesso, questa notte, di una 45enne residente in C.da Montesano: le sue condizioni di salute già precarie sono state ulteriormente aggravate dall’insorgere del contagio da Coronavirus. La donna, che già stava male da qualche giorno, nella notte tra mercoledi e giovedi si è aggravata tanto da costringere i suoi familiari a chiamare l’ambulanza. Trasportata presso l’Ospedale di Ragusa (per vicinanza rispetto a quello modicano e perchè nessuno aveva sospettato che si trattasse del virus), la poveretta è deceduta pochi minuti dopo l’arrivo. Questa mattina gli esiti dei tamponi fatti avrebbero accertato la sua positività al Covid-19. Sempre in mattinata una pattuglia della Polizia Locale di Modica si è recata sul posto ed ha rintracciato in tempi record tutti i contatti avuti dalla donna nelle ultime settimane. Contatti non numerosissimi visto che trascorreva molto tempo tra le quattro mura di casa a causa dei pregressi problemi di salute. I suoi familiari sono stati posti in quarantena e sottoposti a tampone i cui esiti arriveranno nelle prossime ore