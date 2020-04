Ragusa. Domani sanificazione delle contrade del territorio

Nelle prime ore della giornata di domani, venerdì 10 aprile, una volta completati gli interventi di sanificazione di alcune strade periferiche di Marina di Ragusa, saranno eseguite analoghe operazioni nelle diverse contrade del territorio comunale.

Ad essere interessate a tali interventi saranno le contrade Castellana, Cerasella, Gatto Corvino, Punta Braccetto, Donnafugata e San Giacomo. Da sabato 11 aprile partirà invece la sanificazione di Ragusa che è stata suddivisa in diverse aree di intervento.

A renderlo noto e l’Ufficio comunale all’ambiente ricordando che le operazioni avverranno nelle ore diurne, dalle 6 alle ore 14, e non saranno nocive né per la popolazione, né per gli animali domestici, in quanto interesseranno il suolo di tutte le aree pubbliche.