Monterosso Almo. Iniziativa dell’ACR per la Domenica delle Palme

Oggi è la domenica delle Palme che per via delle restrizioni del Covid-19 si festeggia senza chiesa e senza palme, cioè senza i tradizionali ramoscelli di ulivo, simbolo della fede e memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quest’anno quindi l’A.C.R. Diocesana ha promosso un’ interessante attività per tenere impegnati tutti i ragazzi e farli partecipare a distanza alla liturgia della Palme. L’iniziativa consiste nel disegnare le palme o i ramoscelli d’ulivo su qualsiasi materiale(carta, cartoncino, plastica, stoffa ecc…) e con qualsiasi tecnica.

I disegni dovranno contenere la scritta

*#insiemeaTecelafaremo*

Tutti questi disegni saranno esposti su balconi o finestre delle case. Tutti gli elaborati dovranno poi essere trasmessi alla Diocesi di Ragusa dove saranno, poi, esposti.

Carissimi fratelli e sorelle, quest’anno non ci è possibile incontrarci gioiosamente per la benedizione delle Palme e tuttavia intendo fare arrivare ugualmente nelle vostre case la benedizione del Signore. Alle 10:30 e alle 12 :00 suoneranno a festa le campane delle nostre chiese e in quel momento invocherò la Benedizione del Signore su tutti voi che potrete ricevere segnandovi con il segno della croce. Auguro a voi e alle vostre famiglie una buona domenica delle Palme e un buon inizio della settimana Santa.

Padre Peppino