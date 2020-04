Atterrato a Palermo un carico di 40 tonnellate di dispositivi

Quaranta tonnellate di dispositivi di protezione destinati alla sanità della Sicilia. È il contenuto di un aereo atterrato a Palermo, proveniente dalla Cina, dove ad attenderlo c’era il Governatore Nello Musumeci. Questo carico comprende mascherine chirurgiche, guanti, occhiali protettivi, camici, copricapo e gambali, per diversi milioni di pezzi. È solo il primo di più voli con la Cina che si effettueranno da qui ai prossimi giorni. I dispositivi sono stati già presi in consegna dagli uomini della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che avranno il compito di distribuirli in maniera immediata a tutto il personale medico e sanitario impegnato in prima linea. Saranno previsti altri arrivi oltre ai disposivi protettivi. Giungeranno anche attrezzature destinate ai reparti di terapia intensiva e più diffusamente ai Covid-Hospital che sono stati realizzati attraverso il Piano straordinario messo in atto dal governo regionale.